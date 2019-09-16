Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
23
Хосе Игнасио
Хота
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
9
Мораес
Уэсли
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
15
Конса
Эзри Конса
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
6
Луис
Дуглас Луис
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
41
Райс
Деклан Райс
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
18
Форнальс
Пабло Форнальс
19
Уилшир
Джек Уилшир