Борнмут
мин
21
Рико
Диего Рико
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
16
Кук
Льюис Кук
77
9
Соланке
Доминик Соланке
90
3
Кук
Стив Кук
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
72'
23'
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
57
5
Аке
Натан Аке
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
6
Сурман
Эндрю Сурман
25
Симпсон
Джек Симпсон
33
Мепхам
Крис Мепхам
8
Лерма
Жефферсон Лерма
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
10
Айб
Джордон Айб
1
Боруц
Артур Боруц
Эвертон
мин
7
Андраде
Ришарлисон
81
13
Мина
Йерри Мина
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
44'
71
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
5
Кин
Майкл Кин
90
12
Динь
Люка Динь
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
71
8
Делф
Фабиан Делф
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
Запасные
20
Бернард
Бернард
27
Кен
Мойзе Кен
26
Дэвис
Том Дэвис
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
11
Уолкотт
Тео Уолкотт