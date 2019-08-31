Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Аллер 24'
Ярмоленко 56'
2 : 0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
31 авг. 2019, 17:00 МСК
31.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
24'
24'
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
88
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
56'
56'
71
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
16
Нобл
Марк Нобл
85
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
Запасные
27
Айети
Арлинд Айети
18
Форнальс
Пабло Форнальс
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
13
Роберто
Роберто
15
Санчес
Карлос Санчес
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
Норвич Сити
мин
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
78
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
77
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
36
4
Годфри
Бен Годфри
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
1
Крул
Тим Крул
90
Запасные
23
МакЛин
Кенни МакЛин
24
Амаду
Ибраим Амаду
8
Вранчич
Марио Вранчич
3
Бирам
Сэм Бирам
20
Дрмич
Йосип Дрмич
27
Теттей
Александер Теттей
21
Ферманн
Ральф Ферманн