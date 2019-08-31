Вест Хэм
мин
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
24'
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
88
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
56'
71
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
16
Нобл
Марк Нобл
85
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
Запасные
27
Айети
Арлинд Айети
18
Форнальс
Пабло Форнальс
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
13
Роберто
Роберто
15
Санчес
Карлос Санчес
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
Норвич Сити
мин
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
78
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
77
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
36
4
Годфри
Бен Годфри
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
1
Крул
Тим Крул
90
Запасные
23
МакЛин
Кенни МакЛин
24
Амаду
Ибраим Амаду
8
Вранчич
Марио Вранчич
3
Бирам
Сэм Бирам
20
Дрмич
Йосип Дрмич
27
Теттей
Александер Теттей
21
Ферманн
Ральф Ферманн