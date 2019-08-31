Саутгемптон
мин
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
38
Дансо
Кевин Дансо
90
10
Адамс
Чарли Адамс
62
19
Буфал
Софьян Буфал
71
9
Ингс
Дэнни Ингс
77
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
58'
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
28
Ганн
Ангус Ганн
90
Запасные
43
Валери
Ян Валери
5
Стивенс
Джек Стивенс
7
Лонг
Шейн Лонг
3
Йошида
Мая Йошида
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
1
МакКарти
Алекс МакКарти
Манчестер Юнайтед
мин
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
82
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
10'
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
15
Перейра
Андреас Перейра
68
18
Янг
Эшли Янг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
6
Погба
Поль Погба
90
8
Мата
Хуан Мата
68
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
Запасные
44
Чон
Тахит Чон
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
14
Лингард
Джесси Лингард
16
Рохо
Маркос Рохо
31
Матич
Неманья Матич
22
Ромеро
Серхио Ромеро