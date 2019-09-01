Эвертон
мин
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
7
Андраде
Ришарлисон
80'
5'
90
27
Кен
Мойзе Кен
76
13
Мина
Йерри Мина
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
12'
76
5
Кин
Майкл Кин
90
12
Динь
Люка Динь
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
Запасные
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
20
Бернард
Бернард
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
14
Тосун
Дженк Тосун
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
Вулверхэмптон
мин
37
Траоре
Адама Траоре
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
10
Кутроне
Патрик Кутроне
68
27
Сайсс
Ромен Сайсс
9'
59
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
84
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
9
Хименес
Рауль Хименес
75'
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
16
Коди
Конор Коди
90
15
Боли
Вилли Боли
90
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
Запасные
7
Нету
Педру Нету
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
18
Жота
Диогу Жота
4
Вальехо
Хесус Вальехо
19
Кастро
Хонни Кастро
21
Радди
Джон Радди
28
Моутинью
Жоао Моутинью