Уотфорд
мин
4
Доусон
Крейг Доусон
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
18
Грэй
Андре Грэй
17'
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
21
Франциско
Кико
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
26
Фостер
Бен Фостер
90
Запасные
23
Сарр
Исмаила Сарр
20
Кина
Домингуш Кина
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
1
Гомес
Эурелью Гомес
2
Янмаат
Дэрил Янмаат
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Вест Хэм
мин
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
64'
73'
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
16
Нобл
Марк Нобл
3'
90
Запасные
27
Айети
Арлинд Айети
18
Форнальс
Пабло Форнальс
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
30
Антонио
Майкл Антонио
13
Роберто
Роберто
15
Санчес
Карлос Санчес
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета