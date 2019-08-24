Манчестер Юнайтед
мин
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
85
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
89'
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
23
Шоу
Люк Шоу
34
14
Лингард
Джесси Лингард
56
6
Погба
Поль Погба
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
Запасные
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
15
Перейра
Андреас Перейра
18
Янг
Эшли Янг
31
Матич
Неманья Матич
22
Ромеро
Серхио Ромеро
8
Мата
Хуан Мата
Кристал Пэлас
мин
11
Заха
Вилфрид Заха
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
80
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
9
Айю
Жордан Айю
32'
75
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
3
ван Анхольт
Патрик ван Анхольт
90'
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
8
Куяте
Шейку Куяте
83
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
Запасные
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи