Вулверхэмптон
мин
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
18
Жота
Диогу Жота
86
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
55'
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
16
Коди
Конор Коди
90
15
Боли
Вилли Боли
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
46
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
Запасные
7
Нету
Педру Нету
29
Винагре
Рубен Винагре
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
27
Сайсс
Ромен Сайсс
37
Траоре
Адама Траоре
21
Радди
Джон Радди
Манчестер Юнайтед
мин
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
89
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
89
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
27'
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
14
Лингард
Джесси Лингард
81
6
Погба
Поль Погба
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
Запасные
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
15
Перейра
Андреас Перейра
18
Янг
Эшли Янг
31
Матич
Неманья Матич
22
Ромеро
Серхио Ромеро
8
Мата
Хуан Мата