Эвертон
мин
7
Андраде
Ришарлисон
63
25
Гбамин
Жан-Филипп Гбамин
90
13
Мина
Йерри Мина
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
72
20
Бернард Анисио
Бернард
10'
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
5
Кин
Майкл Кин
90
12
Динь
Люка Динь
73
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
27
Кен
Мойзе Кен
26
Дэвис
Том Дэвис
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
17
Ивоби
Алекс Ивоби
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
14
Тосун
Дженк Тосун
Уотфорд
мин
4
Доусон
Крейг Доусон
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
67
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
79
21
Франциско
Кико
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
29
Капу
Этьенн Капу
83
26
Фостер
Бен Фостер
90
Запасные
20
Кина
Домингуш Кина
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
18
Грэй
Андре Грэй
1
Гомес
Эурелью Гомес
8
Клеверли
Том Клеверли
2
Янмаат
Дэрил Янмаат
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек