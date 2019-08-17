Брайтон & Хов
мин
11
Троссард
Леандро Троссард
65'
85
20
Мач
Солли Мач
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
67
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
74
33
Берн
Дэн Берн
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
Запасные
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
30
Бернардо
Бернардо
7
Мопе
Нил Мопе
10
Андоне
Флорин Андоне
9
Локадия
Юрген Локадия
27
Баттон
Дэвид Баттон
18
Моуй
Аарон Моуй
Вест Хэм
мин
41
Райс
Деклан Райс
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
77
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
9
Хавьер
Чичарито
61'
83
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Уилшир
Джек Уилшир
46
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
Запасные
30
Антонио
Майкл Антонио
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
27
Айети
Арлинд Айети
13
Роберто
Роберто
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
15
Санчес
Карлос Санчес
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета