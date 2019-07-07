Текстильщик
мин
17
Фомин
Денис Фомин
90
18
Мухаметзянов
Адиль Мухаметзянов
90
3
Сараев
Кирилл Сараев
90
15
Гайдуков
Максим Гайдуков
83
21
Андреев
Евгений Андреев
67
20
Шилов
Дмитрий Шилов
90
12
Радченко
Александр Радченко
78
4
Батов
Максим Батов
90
19
Попов
Евгений Попов
76
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
16
Зириков
Иван Зириков
90
Запасные
8
Солодков
Александр Солодков
22
Маричев
Евгений Маричев
11
Сидоров
Максим Сидоров
23
Макушкин
Алексей Макушкин
25
Юрченко
Илья Юрченко
32
Смирнов
Алексей Смирнов
5
Путилин
Роман Путилин
13
Щаницин
Александр Щаницин
Енисей
мин
24
Савичев
Константин Савичев
74
12
Раздорских
Никита Раздорских
90
96
Долгов
Павел Долгов
82
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
64
Ланин
Олег Ланин
90
27
Рожков
Павел Рожков
90
11
Саркисов
Артур Саркисов
46
17
Киреев
Игорь Киреев
90
83
Харитонов
Александр Харитонов
66
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
47
Филиппов
Михаил Филиппов
90
Запасные
99
Песиков
Евгений Песиков
88
Шнитов
Денис Шнитов
28
Воробьев
Ростислав Воробьев
40
Ганус
Валерий Ганус
22
Матвиенко
Ярослав Матвиенко
90
Ломакин
Александр Ломакин
25
Опарин
Михаил Опарин
21
Иванов
Егор Иванов
9
Делькин
Артем Делькин
8
Бугаев
Роман Бугаев
10
Комков
Михаил Комков