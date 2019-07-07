Луч
мин
43
Квеквескири
Даур Квеквескири
38
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
90
32
Абазов
Астемир Абазов
90
69
Носов
Александр Носов
65
8
Макаренко
Александр Макаренко
54
5
Магадиев
Денис Магадиев
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
60
4
Степанец
Павел Степанец
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
89
2
Аравин
Алексей Аравин
90
70
Котляров
Александр Котляров
90
Запасные
27
Симанов
Аркадий Симанов
21
Белунов
Никита Белунов
14
Калугин
Дмитрий Калугин
23
Кротов
Антон Кротов
22
Ребров
Дмитрий Ребров
11
Алиев
Саид Алиев
33
Насадюк
Максим Насадюк
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
18
Марущак
Кирилл Марущак
Химки
мин
14
Полярус
Артем Полярус
69
98
Алиев
Камран Алиев
13'
22'
64
25
Филин
Александр Филин
90
18
Мендель
Андрей Мендель
85
15
Данилкин
Егор Данилкин
90
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45'
62
6
Тихий
Дмитрий Тихий
90
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
90
92
Скворцов
Алексей Скворцов
54
33
Гапон
Евгений Гапон
90
22
Лантратов
Илья Лантратов
90
Запасные
20
Прошкин
Егор Прошкин
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
86
Смирнов
Александр Смирнов
13
Петрусев
Михаил Петрусев
88
Дядюн
Владимир Дядюн
35
Генералов
Егор Генералов
27
Мурнин
Андрей Мурнин