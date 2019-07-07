Нижний Новгород
мин
87
Лебедев
Юрий Лебедев
90
11
Сергеев
Александр Сергеев
62
10
Палиенко
Максим Палиенко
90
8
Чудин
Иван Чудин
90
20
Комолов
Павел Комолов
79
97
Портнягин
Игорь Портнягин
71
41
Сапета
Александр Сапета
90
61
Ставпец
Александр Ставпец
60
30
Темников
Иван Темников
90
55
Морозов
Юрий Морозов
90
16
Анисимов
Артур Анисимов
90
Запасные
7
Максименко
Артем Максименко
88
Шильников
Виталий Шильников
58
Зуев
Илья Зуев
17
Голышев
Павел Голышев
13
Игнатович
Павел Игнатович
77
Салугин
Александр Салугин
Томь
мин
21
Киреенко
Павел Киреенко
90
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
90
19
Талалай
Денис Талалай
90
27
Мануйлов
Роман Мануйлов
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
9
Житнев
Максим Житнев
46'
77
78
Калинский
Николай Калинский
90
10
Казанков
Максим Казанков
85
18
Шалаев
Олег Шалаев
90
5
Шумских
Алексей Шумских
55'
90
1
Вавилин
Денис Вавилин
90
Запасные
22
Шурыгин
Илья Шурыгин
-
Сальников
Иван Сальников
70
Антух
Максим Антух
90
Крапухин
Станислав Крапухин
87
Сасин
Дмитрий Сасин
93
Каленкович
Виталий Каленкович
17
Тлупов
Ислам Тлупов
29
Горбатюк
Александр Горбатюк