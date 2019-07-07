Мордовия
мин
25
Поярков
Денис Поярков
90
33
Ятченко
Евгений Ятченко
81
24
Климов
Игорь Климов
90
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
15
Соболев
Денис Соболев
70
61
Адаев
Владислав Адаев
90
57
Навлетов
Руслан Навлетов
90
21
Дворецков
Филипп Дворецков
90
97
Орлов
Антон Орлов
90
11
Ермаков
Александр Ермаков
90
33
Шебанов
Денис Шебанов
90
Запасные
19
Юсупов
Радик Юсупов
3
Стрелов
Евгений Стрелов
32
Федак
Михаил Федак
30
Калиханов
Данила Калиханов
Нефтехимик
мин
7
Шадрин
Павел Шадрин
90
25
Макаров
Денис Макаров
27'
78
13
Хубаев
Давид Хубаев
90
5
Потапов
Лев Потапов
90
10
Уридия
Мераби Уридия
90
11
Галиакберов
Руслан Галиакберов
57
4
Семенов
Андрей Семенов
90
25
Ситдиков
Марат Ситдиков
90
17
Канаев
Михаил Канаев
90
3
Куликов
Александр Куликов
90
27
Голубев
Андрей Голубев
90
Запасные
77
Кутергин
Игорь Кутергин
26
Гилязетдинов
Артур Гилязетдинов
21
Кайков
Денис Кайков
12
Ширяев
Максим Ширяев
9
Антонов
Антон Антонов
24
Соловьев
Михаил Соловьев
88
Киреев
Андрей Киреев
18
Исупов
Вячеслав Исупов