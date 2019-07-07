СКА-Хабаровск
мин
33
Квеквескири
Ираклий Квеквескири
90
5
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
73
90
Матвийчук
Семен Матвийчук
90
21
Камилов
Владислав Камилов
90
96
Максименко
Александр Максименко
62
15
Суслов
Кирилл Суслов
90
11
Кузьмичев
Илья Кузьмичев
90
3
Зайцев
Николай Зайцев
90
8
Малеев
Артемий Малеев
31'
62
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
29
Соромытько
Владислав Соромытько
90
Запасные
34
Ващенко
Леонид Ващенко
79
Шалыгин
Алексей Шалыгин
70
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
97
Труфанов
Григорий Труфанов
98
Горулев
Виталий Горулев
19
Брагин
Владислав Брагин
96
Обухов
Игорь Обухов
Шинник
мин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
58'
88
3
Цховребов
Валерий Цховребов
89
27
Алейников
Василий Алейников
12'
90
13
Дроздов
Никита Дроздов
90
2
Щербаков
Константин Щербаков
90
8
Кожемякин
Олег Кожемякин
90
17
Покидышев
Николай Покидышев
90
98
Визнович
Илья Визнович
90
10
Олейников
Иван Олейников
57
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
90
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
Запасные
94
Первушин
Федор Первушин
4
Стешин
Евгений Стешин
22
Антипин
Станислав Антипин
50
Вовк
Николай Вовк
20
Эктов
Александр Эктов