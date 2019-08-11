Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 18'
Марсьяль 65'
Рэшфорд 67'
Джеймс 81'
4 : 0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
11 авг. 2019, 18:30 МСК
11.08.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
18'
67'
18', 67'
86
15
Перейра
Андреас Перейра
74
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
65'
65'
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
14
Лингард
Джесси Лингард
86
6
Погба
Поль Погба
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
Запасные
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
81'
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
18
Янг
Эшли Янг
31
Матич
Неманья Матич
22
Ромеро
Серхио Ромеро
8
Мата
Хуан Мата
Челси
мин
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
66
33
Палмьери
Эмерсон
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
73
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
15
Зума
Курт Зума
90
8
Баркли
Росс Баркли
58
11
Педро
Педро
90
1
Кепа
Кепа
90
Запасные
29
Томори
Фикайо Томори
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
7
Канте
Н'Голо Канте
16
Кенеди
Роберт Кенеди
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
18
Жиру
Оливье Жиру
3
Алонсо
Маркос Алонсо