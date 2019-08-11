Манчестер Юнайтед
мин
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
18'
67'
86
15
Перейра
Андреас Перейра
74
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
65'
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
14
Лингард
Джесси Лингард
86
6
Погба
Поль Погба
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
Запасные
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
18
Янг
Эшли Янг
31
Матич
Неманья Матич
22
Ромеро
Серхио Ромеро
8
Мата
Хуан Мата
Челси
мин
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
66
33
Палмьери
Эмерсон
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
73
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
15
Зума
Курт Зума
90
8
Баркли
Росс Баркли
58
11
Педро
Педро
90
1
Кепа
Кепа
90
Запасные
29
Томори
Фикайо Томори
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
7
Канте
Н'Голо Канте
16
Кенеди
Роберт Кенеди
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
18
Жиру
Оливье Жиру
3
Алонсо
Маркос Алонсо