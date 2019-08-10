Вест Хэм
мин
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
66
30
Антонио
Майкл Антонио
46
19
Уилшир
Джек Уилшир
56
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
Запасные
18
Форнальс
Пабло Форнальс
9
Чичарито
Чичарито
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
13
Роберто
Роберто
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Санчес
Карлос Санчес
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
Манчестер Сити
мин
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
25'
69
16
Родриго
Родри
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
26
Марез
Рияд Марез
90
21
Сильва
Давид Сильва
80
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
51'
75'
90'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
79
2
Уокер
Кайл Уокер
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
Запасные
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
27
Канселу
Жоау Канселу
30
Отаменди
Николас Отаменди
1
Браво
Клаудио Браво
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
10
Агуэро
Серхио Агуэро