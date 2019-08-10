Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0 : 5
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 25'
Стерлинг 51'
Стерлинг 75'
Агуэро 86'
Стерлинг 90'
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
10 авг. 2019, 14:30 МСК
10.08.2019, 14:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
66
30
Антонио
Майкл Антонио
46
19
Уилшир
Джек Уилшир
56
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
Запасные
18
Форнальс
Пабло Форнальс
9
Чичарито
Чичарито
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
13
Роберто
Роберто
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Санчес
Карлос Санчес
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
Манчестер Сити
мин
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
25'
25'
69
16
Родриго
Родри
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
26
Марез
Рияд Марез
90
21
Сильва
Давид Сильва
80
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
51'
75'
90'
51', 75', 90'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
79
2
Уокер
Кайл Уокер
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
Запасные
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
27
Канселу
Жоау Канселу
30
Отаменди
Николас Отаменди
1
Браво
Клаудио Браво
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
10
Агуэро
Серхио Агуэро
86'