Тамбов
мин
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
77
Костюков
Михаил Костюков
83
25
Карасев
Павел Карасев
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
87
8
Килин
Антон Килин
82'
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
86
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
13
Обухов
Владимир Обухов
65'
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
30
Таказов
Сослан Таказов
11
Муйва
Олабиран Муйва
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
92
Чуперка
Валерий Чуперка
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
7
Чернышов
Олег Чернышов
23
Кленкин
Данил Кленкин
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Оренбург
мин
7
Рогич
Филип Рогич
90
17
Скофлек
Жига Скофлек
46
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
70
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
38
Климович
Андрей Климович
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
4
Радакович
Урош Радакович
90
32
Кулишев
Артем Кулишев
84
12
Малых
Андрей Малых
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
Запасные
22
Черных
Федор Черных
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
42
Лапшов
Иван Лапшов
66
Козлов
Савелий Козлов
88
Галаджан
Артем Галаджан
11
Чуканов
Андреа Чуканов
1
Руденко
Александр Руденко
56
Довбня
Александр Довбня
77
Маляров
Никита Маляров
31
Шахов
Виталий Шахов
3
Сиваков
Михаил Сиваков