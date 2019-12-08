Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
33
Крал
Алекс Крал
90
29
Зобнин
Роман Зобнин
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
82
2
Умяров
Наиль Умяров
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
8
Тиль
Гус Тиль
72
22
Понсе
Эсекьель Понсе
81'
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
49
Джано
Джано
20
Шюррле
Андре Шюррле
21
Баду
Малколм Баду
6
Лукас
Айртон Лукас
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
92
Рассказов
Николай Рассказов
8
Гулиев
Аяз Гулиев
56
Гапонов
Илья Гапонов
32
Ребров
Артем Ребров
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
79'
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
22'
83'
87
11
Ионов
Алексей Ионов
53'
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
74
Запасные
22
Маляров
Кирилл Маляров
46
Попов
Денис Попов
78
Ведерников
Данила Ведерников
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
6
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
1
Бабурин
Егор Бабурин
25
Логашов
Арсений Логашов