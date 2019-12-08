Сочи
мин
94
Лагатор
Душан Лагатор
39'
90
32
Мевля
Миха Мевля
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
87
Карапетян
Александр Карапетян
52
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
90
5
Померко
Алексей Померко
74
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
62
12
Заболотный
Николай Заболотный
90
Запасные
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
8
Колдунов
Никита Колдунов
26
Калугин
Никита Калугин
90
Шакуро
Павел Шакуро
20
Юрганов
Игорь Юрганов
19
Фролов
Евгений Фролов
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Рубин
мин
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
46
71
Поярков
Николай Поярков
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
12
Зуев
Александр Зуев
87
3
Плиев
Константин Плиев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
84
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
20
Марков
Евгений Марков
49'
90
Запасные
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
69
Степанов
Данил Степанов
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
70
Кипиани
Николай Кипиани
29
Денисов
Виталий Денисов
23
Коновалов
Иван Коновалов
93
Городовой
Алексей Городовой
6
Башкиров
Евгений Башкиров