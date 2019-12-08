Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
3
Чернов
Никита Чернов
21'
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
55
10
Терехов
Сергей Терехов
60
22
Анюков
Александр Анюков
90
Запасные
5
Лысцов
Виталий Лысцов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
33
Конюхов
Евгений Конюхов
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Чичерин
Никита Чичерин
Урал
мин
19
Поляков
Денис Поляков
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
83'
90
88
Погребняк
Павел Погребняк
43'
50'
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
68
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
54
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
Запасные
99
Мамин
Алексей Мамин
69
Шаболин
Артем Шаболин
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
90
Щербаков
Александр Щербаков
4
Мамин
Артем Мамин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
14
Бавин
Юрий Бавин
77
Баклов
Олег Баклов
20
Панюков
Андрей Панюков