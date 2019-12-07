Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
83
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
46
9
Арисленес
Ари
63'
87
10
Вамберто
Вандерсон
90
Запасные
21
Намли
Юнес Намли
33
Берг
Маркус Берг
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
70
Уткин
Даниил Уткин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
88
Камболов
Руслан Камболов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
98
Обляков
Иван Обляков
15'
83
8
Влашич
Никола Влашич
87
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
66
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Сантос
Лукас Сантос
49
Тороп
Владислав Тороп
27
Гогуа
Седрик Гогуа
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
29
Бийол
Яка Бийол
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
19
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников