Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
35'
61
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
81
21
Ерохин
Александр Ерохин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
7
Азмун
Сердар Азмун
6'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
45'
74
Запасные
4
Осорио
Йордан Осорио
19
Смольников
Игорь Смольников
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
38
Мусаев
Леон Мусаев
20
Мак
Роберт Мак
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
78
Васютин
Александр Васютин
87
Прохин
Данила Прохин
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
4
Рыков
Владимир Рыков
74
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
34
Рауш
Константин Рауш
57
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
58
20
Филипп
Максимилиан Филипп
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
44
Шунич
Тони Шунич
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
20
Грулев
Вячеслав Грулев
9
Кардозу
Мигел Кардозу
90
Обольский
Николай Обольский
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
31
Лещук
Игорь Лещук
8
Панченко
Кирилл Панченко
23
Соснин
Антон Соснин
77
Каборе
Шарль Каборе