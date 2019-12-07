Ахмат
мин
59
Харин
Евгений Харин
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
18
Понсе
Андрес Понсе
46
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
85
21
Роши
Одисе Роши
90
6
Гащенков
Михаил Гащенков
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
55
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
22
Садулаев
Лечи Садулаев
20
Нижич
Зоран Нижич
23
Швец
Антон Швец
17
Мбенг
Аблае Мбенг
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
33
Гудиев
Виталий Гудиев
95
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
Уфа
мин
11
Бизяк
Ловро Бизяк
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
10
Тилль
Оливье Тилль
77
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
10'
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
68
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
23
Емельянов
Данила Емельянов
22
Голубев
Артем Голубев
1
Чернов
Алексей Чернов
9
Терентьев
Денис Терентьев
99
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
4
Никитин
Алексей Никитин