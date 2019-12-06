Арсенал
мин
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
80
20
Чаушич
Горан Чаушич
83'
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
48
Луценко
Евгений Луценко
63'
78'
86
21
Альварес
Виктор Альварес
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
48'
87
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
Запасные
29
Банда
Ламек Банда
10
Кангва
Эванс Кангва
30
Тудоре
Александру Тудоре
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
Локомотив
мин
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
27
Серкейра
Мурило Серкейра
70
67
Тугарев
Роман Тугарев
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
19
Эдерзито
Эдер
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
77
Коченков
Антон Коченков
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
Запасные
76
Мухин
Максим Мухин
37
Магкеев
Станислав Магкеев
69
Куликов
Даниил Куликов
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
30
Медведев
Никита Медведев
9
Смолов
Федор Смолов
3
Идову
Брайан Идову
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
18
Коломейцев
Александр Коломейцев