ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
57
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
62
Карпов
Вадим Карпов
67
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
78
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Сантос
Лукас Сантос
49
Тороп
Владислав Тороп
27
Гогуа
Седрик Гогуа
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
29
Бийол
Яка Бийол
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
19
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
32
48
Луценко
Евгений Луценко
83
Запасные
10
Кангва
Эванс Кангва
71
Денисов
Александр Денисов
22
Лесовой
Даниил Лесовой
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
9
Тудоре
Александру Тудоре
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
5
Хагуш
Анри Хагуш
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
36
Левашов
Михаил Левашов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
29
Довбня
Александр Довбня