Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
27
Заика
Кирилл Заика
76
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
72
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
78'
90
29
Заболотный
Антон Заболотный
79
91
Кокорин
Александр Кокорин
35'
62'
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
73'
90
Запасные
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
90
Шакуро
Павел Шакуро
12
Заболотный
Николай Заболотный
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
26
Калугин
Никита Калугин
94
Лагатор
Душан Лагатор
10
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
65
4
Радакович
Урош Радакович
90
12
Малых
Андрей Малых
90
7
Рогич
Филип Рогич
77
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
85'
90
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
64
Запасные
6
Готлиб
Эдуард Готлиб
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
15
Зотов
Георгий Зотов
20
Куат
Исламбек Куат
60
Козлов
Савелий Козлов
32
Кулишев
Артем Кулишев
20
Силла
Мамаду Силла
11
Чуканов
Андреа Чуканов
10
Черных
Федор Черных