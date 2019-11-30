Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
18
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
65
34
Козлов
Алексей Козлов
90
11
Ионов
Алексей Ионов
82
Запасные
22
Маляров
Кирилл Маляров
46
Попов
Денис Попов
4
Ведерников
Данила Ведерников
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
30
Песьяков
Сергей Песьяков
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
25
Логашов
Арсений Логашов
Урал
мин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
55
11
Ильин
Владимир Ильин
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
71
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
Запасные
14
Бавин
Юрий Бавин
69
Шаболин
Артем Шаболин
13
Бумаль
Петрус Бумаль
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
90
Щербаков
Александр Щербаков
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
4
Мамин
Артем Мамин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов
20
Панюков
Андрей Панюков