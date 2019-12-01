Локомотив
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
69
Куликов
Даниил Куликов
57
31
Серкейра
Мурило Серкейра
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
65
59
Миранчук
Алексей Миранчук
38'
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
3
Идову
Брайан Идову
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
84
Лысов
Михаил Лысов
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
24
Эдер
Эдер
30
Медведев
Никита Медведев
67
Тугарев
Роман Тугарев
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
23'
49'
89
9
Кардозу
Мигел Кардозу
62
10
Игбун
Сильвестр Игбун
73
Запасные
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
77
Каборе
Шарль Каборе
23
Соснин
Антон Соснин
35
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Калинин
Игорь Калинин
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
Обольский
Николай Обольский
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
44
Шунич
Тони Шунич