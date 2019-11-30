Крылья Советов
мин
9
Радонич
Деян Радонич
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
5
Лысцов
Виталий Лысцов
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
46
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
99
Канунников
Максим Канунников
68
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
Запасные
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
69
Голенков
Егор Голенков
10
Терехов
Антон Терехов
50
Карпов
Максим Карпов
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин
Уфа
мин
11
Бизяк
Ловро Бизяк
25'
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
10
Тилль
Оливье Тилль
55
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
67
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
23
Емельянов
Данила Емельянов
22
Голубев
Артем Голубев
1
Чернов
Алексей Чернов
9
Терентьев
Денис Терентьев
99
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
4
Никитин
Алексей Никитин