Краснодар
мин
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
10
Вамберто
Вандерсон
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
60
5
Спайич
Урош Спайич
90
52
Вилена
Тонни Вилена
70
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
98
Петров
Сергей Петров
90
33
Берг
Маркус Берг
82
9
Арисленес
Ари
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
Запасные
53
Черников
Александр Черников
21
Намли
Юнес Намли
47
Уткин
Даниил Уткин
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
77
Камболов
Руслан Камболов
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
1
Крицюк
Станислав Крицюк
88
Синицын
Андрей Синицын
Тамбов
мин
30
Таказов
Сослан Таказов
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
88
77
Костюков
Михаил Костюков
73
25
Карасев
Павел Карасев
90
8
Килин
Антон Килин
56
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
11
Муйва
Олабиран Муйва
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
92
Чуперка
Валерий Чуперка
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
6
Кулик
Владислав Кулик
7
Чернышов
Олег Чернышов
23
Кленкин
Данил Кленкин
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов