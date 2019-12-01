Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
17
Шатов
Олег Шатов
56
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
7
Азмун
Сердар Азмун
63
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
19
Сутормин
Алексей Сутормин
4
Осорио
Йордан Осорио
87
Прохин
Данила Прохин
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
38
Мусаев
Леон Мусаев
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
78
Васютин
Александр Васютин
20
Мак
Роберт Мак
21
Ерохин
Александр Ерохин
19
Смольников
Игорь Смольников
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
54
14
Джикия
Георгий Джикия
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
46
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
26
Умяров
Наиль Умяров
90
33
Крал
Алекс Крал
73
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
21
Баду
Малколм Баду
8
Тиль
Гус Тиль
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
92
Рассказов
Николай Рассказов
56
Гапонов
Илья Гапонов
32
Ребров
Артем Ребров
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
20
Шюррле
Андре Шюррле
49
Джано
Джано