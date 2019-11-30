Ахмат
мин
59
Харин
Евгений Харин
81
11
Исмаэл
Исмаэл
90
18
Понсе
Андрес Понсе
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
31'
90
21
Роши
Одисе Роши
90
6
Гащенков
Михаил Гащенков
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
22
Садулаев
Лечи Садулаев
20
Нижич
Зоран Нижич
23
Швец
Антон Швец
17
Мбенг
Аблае Мбенг
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
33
Гудиев
Виталий Гудиев
95
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
Рубин
мин
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
71
Поярков
Николай Поярков
90
12
Зуев
Александр Зуев
73
3
Плиев
Константин Плиев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
73
20
Марков
Евгений Марков
90
Запасные
66
Янович
Никита Янович
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
69
Степанов
Данил Степанов
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
70
Кипиани
Николай Кипиани
6
Башкиров
Евгений Башкиров
80
Сорокин
Егор Сорокин
23
Коновалов
Иван Коновалов