ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
68
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
81
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
74'
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
58
Запасные
20
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Сантос
Лукас Сантос
49
Тороп
Владислав Тороп
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
19
Помазун
Илья Помазун
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
42
Щенников
Георгий Щенников
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
23
Зиньковский
Антон Зиньковский
81
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
9
Радонич
Деян Радонич
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
78
7
Соболев
Александр Соболев
84
Запасные
33
Чичерин
Никита Чичерин
90
Смирнов
Данила Смирнов
40
Кабутов
Дмитрий Кабутов
44
Овсянников
Богдан Овсянников
5
Лысцов
Виталий Лысцов
77
Киселев
Геннадий Киселев
52
Голенков
Егор Голенков
54
Терехов
Антон Терехов