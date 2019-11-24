Уфа
мин
74
Фомин
Даниил Фомин
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
82
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
10
Тилль
Оливье Тилль
65
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
82
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
Запасные
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
23
Емельянов
Данила Емельянов
22
Голубев
Артем Голубев
1
Чернов
Алексей Чернов
2
Круговой
Данил Круговой
16
Шафинский
Юрий Шафинский
9
Терентьев
Денис Терентьев
99
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
4
Никитин
Алексей Никитин
Сочи
мин
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
32
Мевля
Миха Мевля
50
90
Шакуро
Павел Шакуро
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
87
Карапетян
Александр Карапетян
77
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
19
Фролов
Евгений Фролов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
25'
56
5
Померко
Алексей Померко
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
Запасные
8
Колдунов
Никита Колдунов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
26
Калугин
Никита Калугин
12
Заболотный
Николай Заболотный
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
20
Юрганов
Игорь Юрганов
9
Заболотный
Антон Заболотный