Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
85
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
17
Димитров
Николай Димитров
68
44
Егорычев
Андрей Егорычев
77
11
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
99
Мамин
Алексей Мамин
18
Шаболин
Артем Шаболин
21
Насыров
Исламжан Насыров
20
Панюков
Андрей Панюков
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
77
Баклов
Олег Баклов
26
Щербаков
Александр Щербаков
88
Погребняк
Павел Погребняк
14
Бавин
Юрий Бавин
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
26
Умяров
Наиль Умяров
63
20
Шюррле
Андре Шюррле
66
33
Крал
Алекс Крал
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
84
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
49
Джано
Джано
8
Тиль
Гус Тиль
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
92
Рассказов
Николай Рассказов
56
Гапонов
Илья Гапонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
22
Понсе
Эсекьель Понсе
32
Ребров
Артем Ребров