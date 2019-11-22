Тамбов
мин
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
77
Костюков
Михаил Костюков
47'
72
25
Карасев
Павел Карасев
77
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
8
Килин
Антон Килин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
13
Обухов
Владимир Обухов
39'
87
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
30
Таказов
Сослан Таказов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
7
Чернышов
Олег Чернышов
23
Кленкин
Данил Кленкин
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Локомотив
мин
11
Миранчук
Алексей Миранчук
90
27
Серкейра
Мурило Серкейра
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
19
Эдерзито
Эдер
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
29'
56'
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
46
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
Запасные
76
Мухин
Максим Мухин
37
Магкеев
Станислав Магкеев
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
84
Лысов
Михаил Лысов
30
Медведев
Никита Медведев
3
Идову
Брайан Идову
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
77
Коченков
Антон Коченков