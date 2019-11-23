Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
71
Поярков
Николай Поярков
78
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
33
Данченко
Олег Данченко
59
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
20
Марков
Евгений Марков
66'
82
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
90
Запасные
26
Башкиров
Евгений Башкиров
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Степанов
Данил Степанов
23
Коновалов
Иван Коновалов
39
Денисов
Виталий Денисов
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
70
Кипиани
Николай Кипиани
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
75
7
Азмун
Сердар Азмун
8'
87
22
Дзюба
Артем Дзюба
79'
90
Запасные
4
Осорио
Йордан Осорио
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
78
Васютин
Александр Васютин
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
38
Мусаев
Леон Мусаев