Оренбург
мин
7
Рогич
Филип Рогич
87
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
66
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
38
Климович
Андрей Климович
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
61
4
Радакович
Урош Радакович
90
12
Малых
Андрей Малых
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
Запасные
11
Чуканов
Андреа Чуканов
17
Скофлек
Жига Скофлек
18
Липовой
Данил Липовой
66
Козлов
Савелий Козлов
88
Галаджан
Артем Галаджан
29
Афонин
Вадим Афонин
22
Черных
Федор Черных
32
Кулишев
Артем Кулишев
56
Довбня
Александр Довбня
77
Маляров
Никита Маляров
31
Шахов
Виталий Шахов
3
Сиваков
Михаил Сиваков
Ахмат
мин
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
59
Харин
Евгений Харин
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
18
Понсе
Андрес Понсе
36'
89
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
90
21
Роши
Одисе Роши
75'
79
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
Запасные
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
22
Садулаев
Лечи Садулаев
20
Нижич
Зоран Нижич
17
Мбенг
Аблае Мбенг
42
Мелихов
Александр Мелихов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
6
Гащенков
Михаил Гащенков
95
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев