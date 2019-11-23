Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
38
4
Рыков
Владимир Рыков
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
71
2
Морозов
Григорий Морозов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
33'
90'
90
8
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
81
Запасные
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
22
Грулев
Вячеслав Грулев
18
Кардозу
Мигел Кардозу
19
Калинин
Игорь Калинин
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
31
Лещук
Игорь Лещук
44
Шунич
Тони Шунич
8
Панченко
Кирилл Панченко
23
Соснин
Антон Соснин
77
Каборе
Шарль Каборе
Ростов
мин
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
71
Попов
Ивелин Попов
13'
90
15
Глебов
Данил Глебов
58
11
Ионов
Алексей Ионов
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
3
Вилюш
Мацей Вилюш
46
Попов
Денис Попов
78
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
26
Саплинов
Александр Саплинов
30
Песьяков
Сергей Песьяков
22
Маляров
Кирилл Маляров
6
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
25
Логашов
Арсений Логашов