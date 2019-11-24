Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
71
Денисов
Александр Денисов
66
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
75
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
43'
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
10
Кангва
Эванс Кангва
22
Лесовой
Даниил Лесовой
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
29
Довбня
Александр Довбня
42
Володько
Максим Володько
5
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
98
Петров
Сергей Петров
25'
90
70
Уткин
Даниил Уткин
90
10
Вилена
Тонни Вилена
7'
90
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
15
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
90
33
Берг
Маркус Берг
57
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
78
Запасные
17
Кайо
Кайо
21
Намли
Юнес Намли
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
8
Газинский
Юрий Газинский
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
88
Камболов
Руслан Камболов
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
10
Вандерсон
Вандерсон