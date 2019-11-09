Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
23
Ларссон
Джордан Ларссон
76
33
Крал
Алекс Крал
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
54
Умяров
Наиль Умяров
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
56
Гапонов
Илья Гапонов
90
19
Понсе
Эсекьель Понсе
3'
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
83'
84
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
Запасные
8
Тиль
Гус Тиль
92
Рассказов
Николай Рассказов
32
Ребров
Артем Ребров
7
Гулиев
Аяз Гулиев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
9
Мирзов
Резиуан Мирзов
20
Шюррле
Андре Шюррле
38
Ещенко
Андрей Ещенко
Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
74
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
5
Лысцов
Виталий Лысцов
63
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
46
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
Запасные
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
10
Терехов
Антон Терехов
6
Якуба
Денис Якуба
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин