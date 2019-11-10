Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
79
23
Мевля
Миха Мевля
90
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
60
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
68
10
Полоз
Дмитрий Полоз
45'
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
7'
90
Запасные
20
Юрганов
Игорь Юрганов
8
Колдунов
Никита Колдунов
26
Калугин
Никита Калугин
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
19
Фролов
Евгений Фролов
87
Померко
Алексей Померко
29
Заболотный
Антон Заболотный
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
19
Заболотный
Николай Заболотный
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
58
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
98
Обляков
Иван Обляков
52'
90
8
Влашич
Никола Влашич
85
9
Чалов
Федор Чалов
55'
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
71
Запасные
20
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Сантос
Лукас Сантос
27
Гогуа
Седрик Гогуа
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
19
Помазун
Илья Помазун
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
42
Щенников
Георгий Щенников