Рубин
мин
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
71
Поярков
Николай Поярков
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
58
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
84
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
Запасные
1
Волк
Давид Волк
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
70
Кипиани
Николай Кипиани
29
Денисов
Виталий Денисов
23
Коновалов
Иван Коновалов
20
Марков
Евгений Марков
77
Акбашев
Роман Акбашев
6
Башкиров
Евгений Башкиров
Динамо
мин
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
23'
90
5
Филипп
Максимилиан Филипп
73
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
69
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
34
Рауш
Константин Рауш
82
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
20
Грулев
Вячеслав Грулев
7
Кардозу
Мигел Кардозу
13
Калинин
Игорь Калинин
90
Обольский
Николай Обольский
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
8
Панченко
Кирилл Панченко
23
Соснин
Антон Соснин
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк