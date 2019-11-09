Ростов
мин
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
15
Глебов
Данил Глебов
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
7'
77
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
Запасные
3
Вилюш
Мацей Вилюш
46
Попов
Денис Попов
51
Черкес
Евгений Черкес
4
Ведерников
Данила Ведерников
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
26
Саплинов
Александр Саплинов
30
Песьяков
Сергей Песьяков
22
Маляров
Кирилл Маляров
25
Логашов
Арсений Логашов
Тамбов
мин
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
53'
78
77
Костюков
Михаил Костюков
90
25
Карасев
Павел Карасев
81
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
86
8
Килин
Антон Килин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
13
Обухов
Владимир Обухов
70'
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
30
Таказов
Сослан Таказов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
92
Чуперка
Валерий Чуперка
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
7
Чернышов
Олег Чернышов
23
Кленкин
Данил Кленкин
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов