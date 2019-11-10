Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Радакович
Урош Радакович
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
7
Рогич
Филип Рогич
90
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
82
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
77
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
10
Черных
Федор Черных
3
Сиваков
Михаил Сиваков
31
Шахов
Виталий Шахов
66
Козлов
Савелий Козлов
29
Афонин
Вадим Афонин
17
Скофлек
Жига Скофлек
18
Липовой
Данил Липовой
32
Кулишев
Артем Кулишев
77
Маляров
Никита Маляров
88
Галаджан
Артем Галаджан
11
Чуканов
Андреа Чуканов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
72
22
Голубев
Артем Голубев
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
79
99
Козлов
Андрей Козлов
74
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
10
Тилль
Оливье Тилль
77
Алиев
Азер Алиев
23
Емельянов
Данила Емельянов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар