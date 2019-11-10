Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
34
Серкейра
Мурило Серкейра
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
41'
46
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
71
24
Эдерзито
Эдер
55
Запасные
9
Смолов
Федор Смолов
31
Рыбус
Мацей Рыбус
89
Коченков
Антон Коченков
34
Магкеев
Станислав Магкеев
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Миранчук
Антон Миранчук
30
Медведев
Никита Медведев
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
65
10
Вилена
Тонни Вилена
90
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
9
Арисленес
Ари
80
33
Берг
Маркус Берг
45'
73
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
17
Кайо
Кайо
21
Намли
Юнес Намли
70
Уткин
Даниил Уткин
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
1
Крицюк
Станислав Крицюк
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев