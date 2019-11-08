Ахмат
мин
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
9
Михаляк
Конрад Михаляк
59
11
Исмаэл
Исмаэл
90
18
Понсе
Андрес Понсе
71
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
23
Швец
Антон Швец
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
90
21
Роши
Одисе Роши
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
Запасные
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
59
Харин
Евгений Харин
20
Нижич
Зоран Нижич
17
Мбенг
Аблае Мбенг
42
Мелихов
Александр Мелихов
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
33
Гудиев
Виталий Гудиев
6
Гащенков
Михаил Гащенков
95
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
19
Иванов
Олег Иванов
Урал
мин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
84
11
Ильин
Владимир Ильин
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
20
Панюков
Андрей Панюков
70
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
62
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
Запасные
14
Бавин
Юрий Бавин
69
Шаболин
Артем Шаболин
13
Бумаль
Петрус Бумаль
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
4
Мамин
Артем Мамин
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
57
Фидлер
Артем Фидлер