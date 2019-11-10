Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
49
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
25
Кангва
Кингс Кангва
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
29
Довбня
Александр Довбня
36
Левашов
Михаил Левашов
42
Володько
Максим Володько
9
Тудоре
Александру Тудоре
5
Хагуш
Анри Хагуш
26
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
79
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
46
7
Азмун
Сердар Азмун
63'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
19
Сутормин
Алексей Сутормин
4
Осорио
Йордан Осорио
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
78
Васютин
Александр Васютин
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Мак
Роберт Мак
17
Шатов
Олег Шатов