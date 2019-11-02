Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
22
Голубев
Артем Голубев
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
90
29
Тилль
Оливье Тилль
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
72'
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
55
Табидзе
Джемал Табидзе
99
Емельянов
Данила Емельянов
3
Терентьев
Денис Терентьев
9
Козлов
Андрей Козлов
4
Никитин
Алексей Никитин
5
Йокич
Боян Йокич
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
31
Серкейра
Мурило Серкейра
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
24
Эдерзито
Эдер
59'
90
Запасные
3
Идову
Брайан Идову
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
84
Лысов
Михаил Лысов
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
67
Тугарев
Роман Тугарев
30
Медведев
Никита Медведев
34
Магкеев
Станислав Магкеев
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
89
Коченков
Антон Коченков
18
Коломейцев
Александр Коломейцев